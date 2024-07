Futbollisti Xhuljo Mehmeti i bashkohet Lirisë së Prizrenit

Futbollisti Xhuljo Mehmeti është transferi i radhës te “Liria” e Prizrenit, për sezonin 2024/25.

“Xhuljo, një mesfushor ofensiv me përvojë të gjatë në futbollin shqiptar, do të përforcojë ekipin tonë dhe do të sjellë një shtesë të rëndësishme në formacionin tonë”, njofton “Liria”.

Mehmeti ka një karrierë të gjatë në Shqipëri, ku së fundi paraqitej për klubin e Kastriotit. Ai ka luajtur gjithashtu për klubet si Erzeni dhe Kamza, duke treguar aftësi të shkëlqyera në mesfushë dhe një përkushtim të madh ndaj lojës.