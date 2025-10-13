16.4 C
Prizren
E hënë, 13 Tetor, 2025
Gara e ngushtë për vendin e dytë në Rahovec

By admin

Kanë mbetur edhe gjashtë kuti votimi për t’u numëruar në Rahovec.

Derisa kryetari aktual i komunë, Smajl Latifi ka kryesuar garën me 37.28% të votave, garë më interesante rezulton të jetë ajo për vendin e dytë.

Gazetarja e Klan Kosovës, Donjeta Murselaj, tha për “Ora Shtatë” se Ali Dula i VV-së, dhe Burim Krasniqi i LDK-së, kanë veç 134 vota dallim.

Policia ndalon dy persona në Prizren – dyshohet se kishin bërë pazare me vota për 120 euro
Posta e Prizrenit mirëpret vogëlushët e kopshtit “Mini Mouse” dhe nxënësit e shkollës “Mati Logoreci”

Trajneri i Prizrenit, Gëzim Hasi, zyrtarisht me licencë të njohur nga UEFA

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

