Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

By admin

Nderim Gashi, anëtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), dega në Prizren, ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit brenda partisë duke adresuar kritika të drejtpërdrejta ndaj Avdullah Hotit dhe Driton Selmanajt.

Sipas Gashit, Avdullah Hoti dhe Driton Selmanaj funksionojnë “si vëllezër siamezë” në politikë, të pandashëm dhe me të njëjtën qasje ndaj LDK-së. Ai thekson se ashtu siç Selmanaj, sipas tij, e ka rrënuar LDK-në në Prizren, Hoti do ta përsëriste të njëjtin skenar në nivel vendi.

Gashi rikujton zgjedhjet e vitit 2021, kur Avdullah Hoti ishte bartës liste dhe, sipas tij, LDK-ja arriti vetëm 12 për qind të votave, një nga rezultatet më të dobëta në historinë e partisë.

Po ashtu, ai ngre dyshime serioze për manipulim dhe vjedhje masive të votave brenda vetë subjektit politik LDK në Prizren, gjatë zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025. Këto dyshime, sipas Gashit, bazohen në faktet që kanë dalë dhe po dalin në pah gjatë procesit të rinumërimit të votave.

Sipas tij, rrethanat e deritanishme krijojnë dyshimin se këto veprime janë kryer në mënyrë të organizuar dhe me dijeninë e Driton Selmanajt duke shtuar se një situatë e ngjashme, sipas tij, ka ndodhur edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, por atëherë nuk ka pasur rinumërim të votave.

Në këtë kontekst, Nderim Gashi shpreh besimin se Prokuroria e Shtetit do të iniciojë hetime penale për këto veprime, me qëllim të zbardhjes së plotë të rastit dhe vënies para përgjegjësisë penale të të gjithë personave të përfshirë.

