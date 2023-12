Gashi: Nga falje e tatimit në pronë nuk përfitojnë shumica e qytetarëve të Prizrenit

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, tha se nga kjo falje e tatimit në pronë nuk përfitojnë shumica e qytetarëve.

“Një vendim i tillë do t’i shkaktonte telashe komunës së Prizrenit në realizim të projekteve. Nuk është një vendim i cili do të ndikonte shumë, nëse do të ndodhte, tek ata që kanë nevojë, tek ata që janë me asistencë sociale, tek ata që kanë probleme financiare sepse shumica prej tyre jetojnë me qira”, tha Gashi.

Pozita e ka bojkotuar seancën e jashtëzakonshme e ftuar nga Vetëvendosje për faljen e tatimit në pronë prej 100 euro.