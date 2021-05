Gastronomët ankohen për politikat e shtetit lidhur me menaxhimin e ndikimit të pandemisë në ekonomi

Shoqata e Gastronomëve të Kosovës ka reaguar, duke thënë se është e shqetësuar me rolin e shtetit dhe politikat e tij lidhur me menaxhimin e ndikimit të pandemisë në ekonomi.

Gastronomët thonë se po rrezikohet të përsëriten gabimet që ka pasur mundësi të kuptohen nga viti 2020.

“Kosova është ndër vendet që ka bërë kompromiset më të mëdha në rajon sa i përket humbjes së punëtorëve dhe mbylljeve të bizneseve në vitin 2020. Paradoksalisht, pas masave të aplikuara të cilat kanë qenë ndër më të ashprat dhe shtrëngueset, të fundit në rajon arritëm të bëjmë sigurimin e dozave modeste të vaksinave antiCovid. Krahasimisht me disa nga vendet në rajon, padrejtësisht ende qëndrojmë me masat të ashpra. Përderisa temperaturat kanë filluar të rriten dhe po shkelim në pjesën e dytë të vitit apo sezonën e verës (më të rëndësishmen për ekonominë e secilit vend në rajon), dhe shohim që vendet tjera garojnë me njëra-tjetrën që të sanojnë problemet e shkaktuara nga pandemia, Kosova nuk ia ka as idenë më të vogël rreth strategjisë së Turizmit në këtë periudhë i cili ka rënie mbi 93%. Shumica e vendeve të rajonit këtë garë e bëjnë për një arsye shumë të thjeshtë, sepse sektori i prodhimit vjen pas sektorit të tregtisë dhe shërbimeve, ashtu siç është edhe në Kosovë. Është evidente që ndikimi i pandemisë duke prekur sektorin e fuqishëm të shërbimeve, në mënyrë zinxhirore edhe më shumë prekë edhe sektorët e tjerë shumë të rëndësishëm të ekonomisë”, thuhet në reagimin e Shoqatës në Facebook.

Gastronomët thonë se me trendin aktual rrezikohet që të humbet mundësia e këndelljes së ekonomisë deri në një shkallë.

“Me trendin që është duke vazhduar qasja e institucioneve tona, pa vizion dhe pa plan për sezonën e verës, po rrezikojmë që të humbim mundësinë më të mirë që ekonomia jonë të këndellet deri në një shkallë nga goditjet që i janë shkaktuar. Në rajon gastronomia është duke u këndellur, janë duke planifikuar për t’i hapur edhe domenet tjera të saj që janë sallat e dasmave, klubet e natës, dhe organizimin e festivaleve. Në Kosovë në vitin e kaluar mbi 100 milion euro kanë humbur vetëm si rrjedhojë e mosorganizimit (me të drejtë) të ahengjeve familjare, ku shumica prej tyre janë shtyer për vitin tjetër. Në këtë vit situata ka ndryshuar, sepse këto 100 milionë euro të pezulluara në vitin paraprak, nuk do të humbin këtë vit. Nuk do të shtyhen organizimet e këtyre ahengjeve siç kanë ndodhur në vitin e kaluar, ato do të mbahen në vendet ku është i mundur organizimi i tyre. Për këtë të fundit e kemi shembull Shqipërinë, e cila jo vetëm se arriti të sigurojë doza shumë të mëdha të vaksinave, por ka filluar me vaksinimin e gastronomisë dhe hotelerisë. E njëjta së bashku me Malin e Zi (i cili pësoi një rënie të theksuar ekonomike në vitin e kaluar) mundësuan që në këtë vit të organizohen ahengjet familjare, të hapen festivalet dhe klubet e natës. Sepse për t’i hapur të njëjtat kërkohet kohë dhe përgatitje. Pra, këto dy vende janë duke e shfrytëzuar çdo rast për të evituar dhe zbutur dëmet në ekonomi, ndërsa Kosova po rrezikon që të thellohet edhe më tepër në gropën që e ka krijuar!” – thuhet në reagim.

Gastronomët thonë se duhet bashkërenduar politikat shtetërore me shoqatat dhe odat e sektorit privat, mund të merren vendime më të përshtatshme për menaxhimin e pandemisë dhe ekonomisë, pasi “në të kundërt humbës do jemi të gjithë dhe e vetmja zgjidhje mbetet dalja në rrugë!”