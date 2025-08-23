23.3 C
Prizren
E shtunë, 23 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

By admin

Policia e Kosovës, me anë të raportit të saj 24 orësh ka njoftuar se gjatë kësaj kohe në vend janë shqiptuar 2493 gjoba trafiku.

Nga raporti bëhet e ditur edhe se gjatë 24 orëve kanë ndodhur 80 aksidente trafiku, nga të cilat 56 kanë qenë me dëme materiale kurse 24 me të lënduar.

Po ashtu është njoftuar edhe për 28 persona të arrestuar.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit
Next article
Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Më Shumë

Ekonomi

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

BiCredit vazhdon të zgjerohet për t’ju shërbyer edhe më afër! Me shumë kënaqësi ju njoftojmë se kemi hapur pikën tonë të re në Prizren, për...
Sport

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Pas KB Borës, edhe skuadra e Bashkimit ka nisur përgatitjet për sezonin e ri, ku krahas garave vendore do të paraqitet edhe në kualifikimet...

Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë

Arrestohet zyrtari i Agjencisë Pyjore në Prizren për keqpërdorim të pozitës zyrtare

Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

Abrashi: Prizreni është gati për ndryshim

Prizreni nis historinë në Ligën e Parë me barazim

Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Abdyl Frashëri, ideologu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit

Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

Thethi

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, policia konfiskon armë me gaz dhe municion

Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne