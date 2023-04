Gërxhaliu: Kontributi dhe potenciali i diasporës është shumë më i madh sesa që pranohet në Kosovë

Ish-drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës, dhe njohësi i çështjeve të ekonomisë, Safet Gërxhaliu, në edicionin special “Studio e hapur” në ATV që iu kushtua votimit të Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovë, ka theksuar se është shqetësuese që diaspora po shikohet vetëm nga dimensioni financiar.

Ai ka bërë me dije se kontributi i diasporës në ekonominë e Kosovës është shumë më i madh se që jepen të dhënat statistikore.

“Kontributi dhe potenciali i diasporës është shumë më i madh se sa që pranohet në Kosovë. E them këtë në mënyrë të argumentuara. Në qoftë se analizoni, ekzistojnë tri forma të dërgesave nga diaspora, e para është forma direkte përmes institucioneve dhe bankave të ndryshme komerciale, e dyta ndihma më e madhe që diaspora e bën është gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë dhe e treta është në mënyrë periferike. Ajo që me brengosë është që sot vlera e diasporës varet vetëm nga kuti apo dimensioni financiar, mirëpo po e them me përgjegjësi morale dhe profesionale që kontributi i diasporës në Kosovë në këto tri forma është i barabartë me buxhetin e miratuar në parlamentin e Kosovës”, ka deklaruar Gërxhaliu.