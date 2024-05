Gili feston ditëlindjen, nuk jua merr mendja sa vjet mbush

Këngëtarja e njohur kosovare, Fevzije Konushevci-Berani e njohur si Gili, ditën e sotme feston ditëlindjen.

Ajo ka mbushur plotë 58 vite jetë.

Gili njihet si rekordere sa i përket edhe dueteve se me shumë emra të njohur bëri nga një duet , si p.sh : Sinan Vllasaliun,(me të cilin bëri dy duete) po ashtu edhe me Enis Potokun dhe Bekën, nga një me Shkurte Fejzën, Koronën, Afrim Muqiqin, Danin, Milaimin e shumë të tjerë por dueti më simpatik është ku Gili këndon me djalin e saj Robertin.

Ajo është e martuar me Ilir Beranin Gili është nënë e dy fëmijëve, Roberit dhe Redonit.