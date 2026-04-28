Gjashtë nxënës nga Suhareka në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka njoftuar se ekipi i matematikës nga kjo komunë është nisur drejt Gjermanisë për ta përfaqësuar Kosovën në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës, e cila mbahet në Frankfurt.

“Sot me kënaqësi përcollëm ekipin tonë të matematikës dhe koordinatorin për Kosovë prof. Emin Hoxha, të cilët po nisen drejt Gjermanisë për të përfaqësuar Kosovën dhe Suharekën në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt”, ka shkruar Muharremaj në Facebook.

Sipas tij, gjashtë nxënësit janë kualifikuar pas një gare të gjerë ndërkombëtare, ku kanë marrë pjesë mbi 26 mijë nxënës nga 173 shtete.

“Është një krenari e veçantë që kualifikimi i gjashtë nxënësve tanë erdhi pas një konkurrence të fortë me mbi 26,000 nxënës nga 173 shtete të botës”, ka theksuar Muharremaj, duke shtuar se ata janë renditur “në 20% e parë në nivel ndërkombëtar”.

Muharremaj ka bërë të ditur se, bashkë me drejtorin e Arsimit në Suharekë, Remzi Bajselmani, u kanë uruar rrugë të mbarë nxënësve dhe koordinatorit të Kosovës për këtë olimpiadë, prof. Emin Hoxha.

“Bashkë me Drejtorin e Arsimit, z. Remzi Bajselmani, i uruam rrugë të mbarë koordinatorit Emin Hoxha dhe nxënësve tanë”, ka shkruar ai.

Kryetari i Suharekës ka theksuar se komuna do të vazhdojë t’i mbështesë nxënësit në garat ndërkombëtare, ndërsa ka shprehur besimin se ekipi do të kthehet me rezultate pozitive.

“Komuna e Suharekës do të vazhdojë të jetë krah i fortë i nxënësve në arenat ndërkombëtare… Ne besojmë në dijen e tyre dhe jemi të bindur se do të kthehen me suksese që do të na bëjnë të gjithëve krenarë”, ka përfunduar Muharremaj.

Previous article
Tërheqja e 2 milionë eurove nga përmbaruesit, rrezikohen shërbimet shëndetësore në Prizren
Next article
Haradinaj: Naseri, luftëtar i orëve të para dhe simbol i luftës për liri

Më Shumë

Fokus

Në Rahovec vazhdon ndërtimi i Qendrës për Arte, Kulturë dhe Inovacion

Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka njoftuar se në Rahovec po vazhdon ndërtimi i Qendrës për Arte, Kulturë dhe Inovacion, një projekt që synon avancimin e...
Fokus

Ministria pezullon aktivitetet në Kalanë e Prizrenit, disa zona shpallen të rrezikshme

Ministria e Kulturës dhe Turizmit bën të ditur se, disa zona të monumentit Kalaja e Prizrenit do të mbyllen përkohësisht për vizitorët, për shkak...

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

Këndi Amerikan në Prizren shënon 20-vjetorin e themelimit

Gjendet i vdekur një burrë në Prizren

Nafta 1.65 € e benzina 1.39 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Bashkimi mposhtet nga Bora, seria gjysmëfinale barazohet

Haradinaj: Naseri, luftëtar i orëve të para dhe simbol i luftës për liri

Prizreni nis projektin madhor për efiçencë energjetike në 43 ndërtesa publike

Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren

OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

Arrestohet i dyshuari në Rahovec, gjuajti me armë zjarri

Vëllaznimi – Liria, sot derbi për Superligë

Totaj pret një delegacion zviceran, vizitojnë Stacionin e Autobusëve në Prizren

DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

