Lajme

Gjendet 24-vjeçarja nga Prizreni që ishte raportuar e zhdukur

By admin

Është gjetur vajza 24-vjeçare nga Prizreni, e cila ishte raportuar e zhdukur pasi ishte larguar nga shtëpia pa njoftim.

Sipas burimeve, ajo është gjetur më 14 maj dhe është intervistuar nga Policia. 24-vjeçarja ka deklaruar se ishte larguar me vullnetin e saj dhe kishte shkuar të jetonte me një person tjetër.

Ajo ka thënë se “çdo gjë është në rregull” dhe se nuk ka pasur presion apo detyrim ndaj saj.

Rasti ishte raportuar më 12 maj nga bashkëshorti i saj, i cili kishte deklaruar se ajo ishte larguar nga shtëpia prej dy ditësh pa u lajmëruar./sinjali

Mot i paqëndrueshëm të shtunën, por me temperatura të këndshme pranverore

