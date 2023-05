Gjendet burri i zhdukur në Prizren

Policia e Kosovës njoftoi se është gjetur të dielën një burrë nga Prizreni, që është raportuar i zhdukur nga familjarët e tij.

Lajmin për “Betimi për Drejtësi” e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, i cili tha se se viktima me familjarët e tij janë paraqitur në stacionin policor rreth orës 12:10, ndërsa ai është në gjendje të mirë shëndetësore.

“Po sot me datë 28.05.2023, rreth orës 12:10 familjarët bashkë me viktimën janë paraqitur në stacionin Policor të Prizrenit. Viktima ishte mirë dhe shëndosh. Pas intervistimit, viktima bashkë me dëshmitarin janë liruar”, thuhet në njoftimin e Bytyqit.

Ndryshe, policia në raportin ditor të së dielës kishte bërë të ditur se një burrë nga Lubiqevë e Prizrenit është zhdukur të premten, ndërsa të shtunën rastin në polici e ka lajmëruar babai i personit në fjalë.