Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij aktori 34-vjeçar, Cody Longo

Cody Longo, i njohur më së shumti për rolet e tij në “Days of Our Lives” dhe “Hollywood Heights”, ka vdekur në moshën 34-vjeçare.

Në një deklaratë për People, gruaja e Longo, Stephanie, dha lajmin për vdekjen e tij përmes një mesazhi emocional.

“Cody ishte e gjithë bota jonë. Fëmijët dhe unë jemi të shkatërruar. Ai ishte babai më i mirë. Do të na mungosh gjithmonë dhe do të të duam”, tha ajo.

Një anëtar i familjes i tha TMZ se trupi i Longo u gjet nga autoritetet në shtrat në një rezidencë në Austin, Teksas.

Longo luajti Nicholas Alamain – djalin e Carly Manning ( Crystal Chappell ) – në “Days of Our Lives” për tetë episode në 2011. Ai gjithashtu u shfaq në “Hollywood Heights”, “Make It or Break It” dhe “Nashville”.

Në janar 2021, Longo u deklarua fajtor për një akuzë për sulm kundërvajtjeje në Kolorado në lidhje me një incident të vitit 2019 me një vajzë 9-vjeçare, sipas Clarksville Now.

Aktori u arrestua në janar 2020 dhe u akuzua për sulm seksual ndaj një fëmije, sipas të dhënave gjyqësore të marra nga mediat.

Ai u arrestua gjithashtu në nëntor 2020 me një akuzë për sulm në familje pasi u akuzua nga gruaja e tij.

Longo ka lënë pas gruan dhe tre fëmijët e tij. /Telegrafi/