Gjendet në Mitrovicë kombi i vjedhur në Prizren

Kombi i vjedhur me mjete të punës në Prizren është gjetur nga Policia e Kosovës në Mitrovicë. Automjeti në fjalë pas ekzaminimit nga ekspertët e policisë do t’i kthehet pronarit.

“Më datë 18 Janar 2023, Viktima nga fshati Shpenadi , KK Prizren ka raportuar në polici së në orët e hershme të mëngjesit i është vjedhur automjeti-kombi Ëv Crafter me mjete punë në të, vlera e automjetit me gjithë mjete të punës , nga ankuesi vlerësohet të jetë 30.000 (tridhjetë mijë) euro. Njësitet policore të Stacionit Policor Prizren-Veri së bashku me Sektorin e Rajonal të Hetimeve nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren kanë dalë në vendngjarje dhe kanë filluar hetimet. Më vonë pas dite, të njëjtën ditë në bashkëpunim me qytetarë, automjeti-kombi i vjedhur në Prizren është gjet në Mitrovicë. Policia ka dalë në vendngjarje dhe kombi është sekuestruar, automjeti pas ekzaminimit nga ekspertët e policisë do ti kthehet pronarit”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës