5.8 C
Prizren
E mërkurë, 17 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Gjendet një trup i pajetë në Prizren, dyshohet për vdekje nga arma e zjarrit

By admin

Një trup i pajetë është gjetur para pak çastesh në qytetin e Prizrenit.

Sipas informacioneve të para të Insajderi, dyshohet se vdekja e viktimës është shkaktuar nga arma e zjarrit.

Deri më tani nuk dihet nëse rasti lidhet me vetëvrasje apo me vrasje.

Insajderi ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë më shumë detaje lidhur me rastin, mirëpo deri në këto momente nuk ka pasur përgjigje zyrtare.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren
Next article
PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Më Shumë

Rozë

Blero ‘kapet mat’ me të dashurën e re

Këngëtari Blero Muharremi, duket se po kalon një periudhë të re dhe të lumtur në jetën e tij personale. Pas një periudhe të gjatë të...
Lajme

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Kryetari i Degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren dhe njëherësh kryetar i Komunës, Shaqir Totaj, së bashku me kandidatët për deputetë të...

Rahoveci e fiton derbin me Kastriotin

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Haradinaj takohet me Kilajn pas lirimit nga Haga: I urova kthimin e tij në shtëpi

E dhimbshme: Vajza 8-vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Suharekës

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Burri në Prizren sulmon gruan e tij, policia ia konfiskon një armë me 17 fishekë

Vdes një grua në aksidentin mes veturës e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”

U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

Ylli shkëlqen në Gjakovë

Abrashi: Presim të fitojmë mbi 50 për qind

Radhë kamionësh në doganën e Vërmicës

Konfirmohen dy të vdekur në aksidentin e autostradës “Ibrahim Rugova”

Rahoveci me fitore të madhe ndaj Pejës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne