Gjendet një trup i pajetë në Prizren, dyshohet për vdekje nga arma e zjarrit

Një trup i pajetë është gjetur para pak çastesh në qytetin e Prizrenit.
Sipas informacioneve të para të Insajderi, dyshohet se vdekja e viktimës është shkaktuar nga arma e zjarrit.
Deri më tani nuk dihet nëse rasti lidhet me vetëvrasje apo me vrasje.
Insajderi ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë më shumë detaje lidhur me rastin, mirëpo deri në këto momente nuk ka pasur përgjigje zyrtare.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren