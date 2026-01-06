9.5 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Lajme

Gjendja në Semetisht të Suharekës pas vërshimeve

By admin

Vërshime të shumta kanë ndodhur në tërë vendin për shkak të reshjeve të mëdha të shiut.

Edhe në fshatin Semetisht të Suharekës shihet se shumë shtëpi janë nën ujë.

Janë publikuar pamje të fshatit Semetisht të Suharekës, pas vërshimeve si pasojë e reshjeve të dendura.

Luljeta Veselaj Gutaj emërohet drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Prizren
Liria pranë mbrojtësit me përvojë nga Superliga

Lajme

