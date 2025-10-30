Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren përfiton donacion nga KFOR-i turk

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren ka përfituar një donacion të rëndësishëm nga KFOR-i Turk, i cili përfshin 210 karrige për nxënës, 102 banka-tavolina, 6 tavolina dhe 6 karrige për mësimdhënës.
Ky projekt synon përmirësimin e kushteve mësimore dhe krijimin e një ambienti bashkëkohor, të rehatshëm dhe motivues për nxënësit dhe stafin arsimor.
Drejtoresha e shkollës,Gylaj Karjagdiu, tha se ky investim është rezultat i një bashkëpunimi të frytshëm me KFOR-in Turk dhe se përfitimet do të ndihen menjëherë në cilësinë e mësimdhënies.
“Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e kushteve mësimore dhe krijimin e një ambienti bashkëkohor, të rehatshëm dhe motivues për nxënësit dhe stafin tonë arsimor”, tha deklaroi Karjagdiu.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Ajo shprehu mirënjohje të veçantë për KFOR-in Turk për mbështetjen dhe për profesor Akif Koro për angazhimin e tij të vazhdueshëm në realizimin e projektit.
“Jemi shumë të lumtur dhe krenarë për këtë arritje. Me përkushtim dhe vizion të qartë, do të vazhdojmë me projektet e radhës”./PrizrenPress.com/
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren