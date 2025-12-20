3.3 C
Prizren
E shtunë, 20 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Gjimnazi ‘Gjon Buzuku’ përuron tetë SMART Board

By admin

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren ka përfunduar me sukses projektin e pajisjes së tetë klasave me tabela të mençura (SMART Board), një hap i rëndësishëm drejt digjitalizimit dhe modernizimit të procesit mësimor.

Ceremonia e përurimit u zhvillua në ambientet e shkollës, në praninë e Ambasadorit të Republikës së Bullgarisë në Kosovë, Hristo Krajevski, kryetarit të Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, përfaqësuesve institucionalë, mësimdhënësve dhe nxënësve. Projekti u realizua falë mbështetjes së Ambasadës së Bullgarisë, e cila financoi pajisjen me SMART Board.

Sipas njoftimit të shkollës, pajisja e klasave me këtë teknologji interaktive synon të mundësojë një mësim më dinamike, inovativ dhe gjithëpërfshirës, duke kontribuar në forcimin e kompetencave digjitale të nxënësve dhe mësimdhënësve dhe duke përmirësuar cilësinë e procesit mësimor.

Drejtoresha e shkollës, Gylaj Shipkovica, shprehu mirënjohje ndaj Ambasadës së Bullgarisë dhe Komunës së Prizrenit për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se kjo nismë përfaqëson një investim afatgjatë në digjitalizimin e shkollës dhe në modernizimin e arsimit./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kuvendi i të Rinjve i Prizrenit shënon 9-vjetorin e themelimit
Next article
“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Më Shumë

Fokus

Nxënësit nga Peqani i Suharekës vizitojnë “Reporting House”, njihen me historinë bashkëkohore të Kosovës

Nxënësit e Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët “Dëshmorët e Tivarit” nga fshati Peqan i Komunës së Suharekës kanë realizuar një vizitë edukative...
Sport

Dy vite pa Illmen Bajrën – KB Bashkimi e kujton figurën dhe kontributin e ti

Sot shënohen dy vite nga ndarja nga jeta e Illmen Bajrës, figurë e respektuar e komunitetit sportiv prizrenas. Klubi i Basketbollit Bashkimi ka përkujtuar...

Zhduket një burrë në Suharekë

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

27 vjet nga rënia e Mujë Krasniqit dhe 41 bashkëluftëtarëve të tij

Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Qytetari gjen granatë dore në Rahovec, FSK-ja e demolon në mënyrë të kontrolluar

Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë

Sigal Prishtina – Bashkimi, spektakël i garantuar në kryeqytet

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Kamioni ndot asfaltin, kompania gjobitet me 1000 euro në Prizren

Vdes ish-luftëtari i UÇK-së, Ilir Morina nga Malësia e Vogël e Rahovecit

Rahoveci pret Pejën

KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne