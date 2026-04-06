Gjonaj i Hasit në prag të festës: “Malësori” përgatitet për festivalin “Hasi Jehon 2026”

Ritmet e tupanëve dhe hapat e valleve burimore kanë nisur të ushtojnë në Gjonaj të Hasit. Shoqëria Kulturo-Artistike “Malësori” ka hyrë në fazën finale të përgatitjeve për edicionin e 37-të të festivalit prestigjioz “Hasi Jehon”, i cili këtë vit do të mbahet në datat 1, 2 dhe 3 maj.

Për të parë nga afër ecurinë e provave intensive, Drejtoresha për Kulturë, Rini dhe Sport në Prizren, Ajlin Shishko, vizitoi ambientet e shoqërisë.

“Ky festival nuk është thjesht një ngjarje kulturore, por një shtyllë e gjallë e trashëgimisë sonë kombëtare. Komuna e Prizrenit do të jetë gjithmonë krah organizimeve të tilla që jo vetëm ruajnë, por edhe promovojnë vlerat tona identitare”, u shpreh drejtoresha Shishko, transmeton TV Prizreni.

Kryetari i SHKA “Malësori”, Haziz Hodaj, tregoi se përgatitjet kanë filluar që prej dy muajsh.

“Kemi dy muaj që punojmë pa ndalë. Përkushtimi i anëtarëve është maksimal sepse qëllimi ynë i përbashkët është të sjellim një prezantim sa më dinjitoz përpara publikut tonë besnik”, tregoi Hodaj.

Nën vëzhgimin e rreptë të koreografit të mirënjohur, Dilaver Kryeziu, valltarët po  realizojnë provat e tyre.

“Ruajtja e valleve tradicionale kërkon disiplinë dhe punë të pandërprerë. Jam i impresionuar me vullnetin e të rinjve të kësaj shoqërie për të mbajtur gjallë origjinalitetin tonë”, tha Kryeziu.

Në këtë vizitë mori pjesë edhe kuvendari i LDK-së, Astrit Temaj, i cili kërkoi që mbështetja për këtë pasuri kulturore të jetë e vazhdueshme:

Festivali “Hasi Jehon” mbetet një nga ngjarjet më vitale kulturore në Kosovë, duke shërbyer si pikëtakim për artistë dhe dashamirë të folklorit nga të gjitha trevat shqiptare./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

