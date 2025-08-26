27.1 C
Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person në Suharekë, pasi i njëjti ka shtënë ne armë zjarri pas një mosmarrëveshje që kishte me një person.

Rasti ka ndodhur më 25 gusht, rreth orës 19:50.

“Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se pas një mosmarrëveshje i dyshuari mashkull kosovar ka shtënë me armë zjarri në drejtim të dyshemesë. Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një gëzhojë si dhe një fishek. Po ashtu është sekuestruar arma pistoletë me gas e cila është përdorur në rast si dhe një armë AK-47”, thuhet në njoftim.

I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

