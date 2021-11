Gjuha shqipe

Sahit F. Osmani

Tridhjetë e gjashtë tinguj ngjizen në palcën

e gjuhës

E vijnë me kumbim si ortekë bjeshkësh

E vijnë me jehona valësh kryengritëse

Të lumenjve të zbritur në fushat me lule të

Naim Frashërit.

Në ato fusha bashkohen e krijojnë fjalë

Të ëmbla e të hidhura si vet jeta.

Ashtit të moçëm i mëkojnë sythat

ndër dej të gjakut qarkullojnë të papërlyera.

Fjalët shpërthejnë nga e perëndishmja gjuhë

Me vrullin e zemrës, me ngrohtësinë e gjakut

Për ta krijuar trungun me rrezatim hyjnor

E fytyrën engjëllore të dalë nga Lufta e Trojës

Të ekspozuar në çdo varg homerik.

Gjuhë shqipe, ti zgjua bletësh

Fjalët tua pikojnë mjaltë dashurie

Kur shfaqen të stolisura me kurora dafine

Në fushat e lulëzuara të mendimit

Nëpër gurrat e freskëta të rrëfimit.