Gjykata e Apelit ia vërteton Burdushit dënimin me burg e gjobë

Hysni Peqani i njohur me emrin “Burdushi” në Janar të këtij viti ishte dënuar me 4 vite e 6 muaj dënim me burgim dhe me 42 mijë euro dënim me gjobë për ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore, për mashtrim të vazhdueshëm, për armëmbajtje pa leje dhe për shpëlarje parash.Ky dënim është vërtetuar edhe nga Gjykata e Apelit.

Kolegji i gjykatës së Apelit në përbërje prej Ferit Osmani – kryetar i kolegjit, Vaton Durguti- gjyqtar referues, Burim Ademi – anëtar i kolegjit kanë marrë aktgjykim me të cilin e kanë vërtetuar vendimin e Themelores duke e lënë në burg Burdushin./Kallxo.com/