Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur se zvarritja e një rasti gjyqësor për më shumë se 11 vjet në Gjykatën Themelore në Prizren ka shkelur të drejtën e qytetarit për gjykim brenda një afati të arsyeshëm.

Rasti ishte paraqitur nga Blerim Kopreshi, i cili kishte kërkuar vlerësimin e kohëzgjatjes së procedurës lidhur me një çështje të shpronësimit të pronës së familjes së tij nga Komuna e Prizrenit.

“Gjykata, njëzëri (i) deklaroi kërkesën të pranueshme; dhe (ii) konstatoi se ka pasur shkelje të paragrafit 2 të nenit 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe paragrafit 1 të nenit 6 (E drejta për një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.”, thuhej në njoftim.

Sipas Gjykatës Kushtetuese, procedura kishte nisur që nga viti 2014 dhe deri më sot ende nuk ka marrë epilog përfundimtar. Gjatë kësaj kohe, lënda kishte kaluar nëpër disa procedura, përfshirë edhe mosmarrëveshje për kompetencën mes gjykatave në Prizren dhe Prishtinë.

Gjykata theksoi se rasti nuk ishte aq kompleks sa të arsyetohej pritja mbi një dekadë, ndërsa parashtruesi kishte qenë aktiv duke kërkuar vazhdimisht përshpejtimin e procesit.

Po ashtu, Kushtetuesja vlerësoi se mungesa e zgjidhjes dhe kompensimit për pronën për kaq shumë vite ka ndikuar edhe në të drejtën e pronës së qytetarit.

Si rezultat, Gjykata Kushtetuese konstatoi shkelje të së drejtës për proces të rregullt dhe urdhëroi Gjykatën Themelore në Prizren që ta trajtojë rastin me prioritet dhe ta përfundojë sa më shpejt.

Zbulohen dhe largohen dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren
Ku është Ukshin Hoti? – Tubim përkujtimor në Krushë të Madhe

Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur Drejtoreshën Menaxhuese të European Bank for Reconstruction and Development për Evropën Qendrore dhe Juglindore, Charlotte Ruhe
PDK nuk e merr Fatmir Limajn në listë zgjedhore, Kryesia vendos kundër

Kryesia e PDK-së ka vendosur të mos e përfshijë Fatmir Limajn në listën e tyre zgjedhore.

Në Prizren shënohet Dita Botërore e Infermierit

Triumf kuqezi në Vjenë, Alis kualifikon Shqipërinë në Finalen e Madhe të Eurovizion 2026

Policia kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për arrestimin e Kujtim Koqit nga Prizreni

Kurti kujton Ekrem Rexhën: Ishte shpresë për rindërtimin e vendit

Nait Hasani: Jam propozuar nga Dega e PDK-së në Prizren që të jem kandidat për deputet

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim

KF Policia e Kosovës shpallet kampion i Ligës së Parë, siguron pjesëmarrjen në Superligë

Luljeta Veselaj-Gutaj nuk do të kandidojë në zgjedhjet e 7 qershorit

Tre arinj futen në oborrin e një shtëpie në Hoçë të Prizrenit, u vërsulen disa banorëve që i incizonin

Kerasan shpallet kampion i Kosovës në Ligën U18 për meshkuj

Një pjesë e segmentit në autostradën “Ibrahim Rugova” ende e bllokuar

Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Bashkimi synon rikthimin në seri ndaj Trepçës, kërkon mbështetjen e tifozëve në Prizren

