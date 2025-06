“Gjykata Speciale”, Hasani thotë se një koalicion PDK – VV do ta votonte vetëm me një kusht

Deputeti i PDK-së, Nait Hasani, ka bërë me dije se një koalicion PDK – VV do ta votonte vetëm me një kusht.

Ai ka treguar se mendjen mund të ia ndërron vetëm nëse partia e Albin Kurtit shpreh gatishmëri me ndërmarr hapa konkret në mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen nga Gjykatës Speciale.

Në emisionin “Info Natës” në Tëvë1, ai ka sqaruar se cilit do të duhej të ishin hapat në raport me Specialen.

“Ndryshimi të bëhet vetëm me një kusht. Kushti është nëse kjo qeveri do të hyjë në koalicion me PDK-në, është Gjykata Speciale. Atje mund të ma ndryshojë mendjen. Përndryshe me asnjë çmim!. Nëse ajo thotë ‘po, ja ku është ministria, qeveria, buxheti, ja ku është rezoluta, ja ku janë veprimet e komisionit hetimor të Gjykatës Speciale, me lobuimet që atje ta fitojmë betejën e UÇK-së, të shtetit të Kosovës, jam i gatshëm ta bëj! E kundërta, cila është arsyeja ta votojë?!”, ka thënë ai.

Në të kundertn, ai ka bërë me dije se nuk ka votë për një koalicion me VV-në.

“Unë në zgjedhje kam dal personalisht dhe kam deklaruar te qytetarët që më kanë votuar, te ata 30 mijë njerëz që brenda ditës së 9 shkurtit kanë votuar për mua që të mos bëj koalicion me VV-në. Ata e kanë vlerësuar qëndrimin tim. Ata kërkojnë me mbajt qëndrimin tim. Ata kërkojnë që të jem në pikat që ata e vlerësojnë. Prandaj, nuk mund ta bëj ndryshimin”, ka deklaruar Hasani.