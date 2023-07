Gjykatësi cakton datën e gjykimit për Trumpin

Një gjykatës federal urdhëroi të premten që gjyqi për çështjen e dokumenteve të klasifikuara që prokurori i posaçëm Jack Smith solli kundër ish-presidentit amerikan Donald Trump, të fillojë në mesin e muajit maj 2024.

Gjyqtarja e qarkut, Aileen Cannon, tha se gjykimi mund të fillojë më 20 maj. Një seancë paraprake për këtë çështje do të mbahet më 14 maj.

Nëse ky afat kohor qëndron, atëherë gjyqi do të binte thellë në garën e vitit 2024 për Shtëpinë e Bardhë, duke ardhur mes zgjedhjeve të shumta presidenciale të GOP. Do të ishte një goditje për Trumpin dhe ekipin e tij ligjor, të cilët donin të shtynin gjyqin derisa të mbaheshin zgjedhjet e përgjithshme në nëntor 2024.

Sidoqoftë, urdhri i Cannon do të thotë gjithashtu se çështja do të shpaloset me një shpejtësi shumë më të ngadaltë se ajo që propozoi ekipi i Smith, kur rekomandoi një afat kohor me ritme të shpejta që do të fillonte gjyqin në mes të dhjetorit të këtij viti. Një orar i tillë do të kishte një përfundim gjyqi përpara se të fillojë votimi paraprak në zgjedhjet e vitit 2024, ku Trump është kandidati kryesor i GOP.

Shumica dërrmuese e zgjedhjeve paraprake të shtetit do të përfundojnë deri në mes të majit, megjithëse Nebraska, Maryland dhe Virxhinia Perëndimore janë vendosur të mbajnë zgjedhjet e tyre primare më 14 maj. Oregon voton javën e ardhshme dhe një pjesë e vogël e shteteve, duke përfshirë New Jersey, tani janë planifikuar të votojnë më 4 qershor.

