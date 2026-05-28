LajmeSiguri

Goditet nga vetura një person në Prizren, dërgohet me lëndime të rënda në QKUK

By admin

Një person ka pësuar lëndime të rënda trupore pasi është goditur nga një automjet pasditen e djeshme në Prizren.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, aksidenti ka ndodhur kur një grua, shtetase kosovare dhe drejtuese e automjetit, dyshohet se ka goditur viktimën.

Si pasojë e aksidentit, i lënduari fillimisht ka marrë trajtim mjekësor, ndërsa më pas është dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë për trajtim të mëtejmë.

“Është raportuar se e dyshuara femër kosovare (drejtuese e mjetit) me automjetin e saj ka goditur viktimën mashkull kosovar. Si pasojë e aksidentit viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për tretman mjekësor në QKUK Prishtinë”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj për qeverinë: 400 milionë euro pagesa sociale na 2022-ta, s’luftohet varfëria me varësi të qytetarit nga qeveria
Next article
Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Më Shumë

Lajme

Atmaxhë/ Dredhëza, kulturë fitimprurëse që po avancon fermerët kosovarë

Në fshatin Atmaxhë të Prizrenit, tradita e kultivimit të dredhëzës po zhvillohet me metoda moderne, duke u shndërruar në një model të suksesshëm për...
Lajme

Totaj akuzon Qeverinë për korrupsion: Ka dhënë 2555 kontrata pa tender për 300 mln euro

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka akuzuar qeverinë në detyrë se e njëjta është e korruptuar. Përmes një postimi në Facebook, Totah tha se nga...

Berisha uron Bashkësinë Islame të Prizrenit për Kurban Bajramin

Sonte në Prizren shfaqet drama ‘Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre’

Prizren: Vdes një person në Emergjencë, rasti në hetime

Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

Takohen Limaj dhe Hamza: NISMA do ta mbështesë PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

Operacion shpëtimi në malet e Sharrit, ekipet e ShKShMK-së në terren

Kultivoheshin në arë me patate, policia zbulon 100 bimë kanabisi në Rahovec

Prizren/ I lëshuan kredi pa e ditur, kërkohet paraburgim ndaj dy punëtorëve të bankës

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

Qeveria mbështet projektin për furnizimin e Malishevës me ujë të pijes

Ky është 79-vjeçari nga Prizreni që vdiq pasi iu këput lifti i improvizuar në shtëpi

Mbi 2 milionë qytetarë me të drejtë vote në zgjedhjet e 7 qershorit

Lajmet e Fundit