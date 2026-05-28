Goditet nga vetura një person në Prizren, dërgohet me lëndime të rënda në QKUK

Një person ka pësuar lëndime të rënda trupore pasi është goditur nga një automjet pasditen e djeshme në Prizren.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, aksidenti ka ndodhur kur një grua, shtetase kosovare dhe drejtuese e automjetit, dyshohet se ka goditur viktimën.
Si pasojë e aksidentit, i lënduari fillimisht ka marrë trajtim mjekësor, ndërsa më pas është dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë për trajtim të mëtejmë.
“Është raportuar se e dyshuara femër kosovare (drejtuese e mjetit) me automjetin e saj ka goditur viktimën mashkull kosovar. Si pasojë e aksidentit viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për tretman mjekësor në QKUK Prishtinë”, thuhet në njoftimin e Policisë.
