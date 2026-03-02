15.4 C
Prizren
E hënë, 2 Mars, 2026
type here...

Sport

Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

By admin

Golden Eagle Ylli po vazhdon me përforcime para fazës finale në basketbollin kosovar.

Sipas asaj që ka mësuar AsistiOnline.com, therandasit kanë arritur marrëveshje me transferin e radhës, duke nënshkruar me basketbollistin lituanez Donatas Sabeckis, i gjatë 198 centimetra, i cili mbulon pozitat 3/4.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Sabeckis vjen në Therandë pas një karriere të gjatë në kampionate të ndryshme evropiane, kryesisht në Lituani, por edhe në Gjermani, Kroaci, Zvicër e Poloni.

Lojtari e nisi rrugëtimin profesional te Jazz-Diremta, ndërsa më pas ishte pjesë e Suduvas, ku kaloi disa sezone radhazi.

Ai vazhdoi karrierën te Siauliai, duke u konsoliduar si një lojtar i rëndësishëm në elitën lituaneze, përpara se të transferohej te gjiganti lituanez Zalgiris Kaunas në sezonin 2018/19. Në Lituani lojtari ka luajtur edhe për Lietkabelisin.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Në të njëjtin sezon provoi edhe eksperiencë jashtë vendit me klubin gjerman Ludwigsburg, ndërsa më pas veshi fanellën e Cibonës në Kroaci dhe pastaj u rikthye te Prienai në Lituani.

Eksperienca e tij ndërkombëtare përfshin edhe aventurën në Zvicër me Lions de Geneve dhe Czarni Slupsk në Poloni.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Sezonin e fundit ai ishte pjesë e M Basket-Delamode, ndërsa në edicionin aktual ishte i regjistruar me Juventus Utena, atje ku në 12 ndeshje kishte 7 pikë mesataren.

Golden Eagle Ylli vazhdon kështu ndërtimin e ekipit për sezonin e ri, me synimin për të qenë konkurrues për titull, si dhe Ligën Unike. /AsistiOnline.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rikthehet kalimi me kontrolle në Morinë
Next article
Rriten çmimet e derivateve në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

Vashat e Bashkimit shënuan një fitore të jashtëzakonshme 104:58 ndaj Prishtinës në një ndeshje të xhiros së 18-të të Superligës së Femrave, e zhvilluar në...
Lajme

Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar 2598 gjoba trafiku. Gjatë kësaj kohe, policia ka njoftuar se janë arrestuar...

Arrestohet një burrë në Prizren, dyshohet për dhunë në familje

Shuhet në moshën 79-vjeçare Mane Lumani, një nga shtyllat e 4 Parodistëve të Vlorës

Junior 06 pëson humbje të thellë ndaj Trepçës

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Vajza me probleme psiqike rrah nënën në Malishevë

Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes

Një furrë e bukës përfshihet nga zjarri në Rahovec

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Vetmia si fat njerëzor në romanin “Era dhe Rroni – Një histori dashurie”

Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Valdet Hoxha: Liderët politikë mund të jenë pajtuar në heshtje për zgjedhje

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

Bërlloku ‘mbulon’ Prizrenin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne