Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

Golden Eagle Ylli po vazhdon me përforcime para fazës finale në basketbollin kosovar.
Sipas asaj që ka mësuar AsistiOnline.com, therandasit kanë arritur marrëveshje me transferin e radhës, duke nënshkruar me basketbollistin lituanez Donatas Sabeckis, i gjatë 198 centimetra, i cili mbulon pozitat 3/4.
Sabeckis vjen në Therandë pas një karriere të gjatë në kampionate të ndryshme evropiane, kryesisht në Lituani, por edhe në Gjermani, Kroaci, Zvicër e Poloni.
Lojtari e nisi rrugëtimin profesional te Jazz-Diremta, ndërsa më pas ishte pjesë e Suduvas, ku kaloi disa sezone radhazi.
Ai vazhdoi karrierën te Siauliai, duke u konsoliduar si një lojtar i rëndësishëm në elitën lituaneze, përpara se të transferohej te gjiganti lituanez Zalgiris Kaunas në sezonin 2018/19. Në Lituani lojtari ka luajtur edhe për Lietkabelisin.
Në të njëjtin sezon provoi edhe eksperiencë jashtë vendit me klubin gjerman Ludwigsburg, ndërsa më pas veshi fanellën e Cibonës në Kroaci dhe pastaj u rikthye te Prienai në Lituani.
Eksperienca e tij ndërkombëtare përfshin edhe aventurën në Zvicër me Lions de Geneve dhe Czarni Slupsk në Poloni.
Sezonin e fundit ai ishte pjesë e M Basket-Delamode, ndërsa në edicionin aktual ishte i regjistruar me Juventus Utena, atje ku në 12 ndeshje kishte 7 pikë mesataren.
Golden Eagle Ylli vazhdon kështu ndërtimin e ekipit për sezonin e ri, me synimin për të qenë konkurrues për titull, si dhe Ligën Unike. /AsistiOnline.com/
