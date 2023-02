Gratë dhe letërsia

Nga: Virginia Woolf (pjesë nga vepra Një dhomë më vete)

Përktheu: Engjëllushe Shqarri

Kur më kërkuat të flisja për “gratë dhe letërsinë”, shkova dhe u ula në breg të lumit dhe fillova të vrisja mendjen se ç’kishit parasysh me këto fjalë. Ndoshta prisnit që unë të thosha disa mendime për disa autore gra, si Fanny Burney e Jane Austen, të shprehja nderim për motrat Brontë, të bëja një përshkrim të famullisë së tyre në Hauorth mbuluar nga dëbora, të thoja disa fjalë të mençura, po të qe e mundur për zonjën Mitford, të përmendja me respekt George Eliottin si dhe zonjën Gaskell dhe me kaq ta mbyllja këtë punë. Por, duke u menduar pak më gjatë këto fjalë nuk po më dukeshin aq të thjeshta.