“Gratë e Trojës” udhëtojnë në Prizren për të treguar fatin e tyre përmes thirrjeve për paqe

“Gratë e Trojës”, më 15 prill, 2024, do të prezantojnë para publikut një udhëtim të tragjedisë njerëzore, nga Troja në ditët e sotme, dhe fatin e grave përmes thirrjes për paqe, në Kino Lumbardhi në Prizren, duke filluar nga ora 20:00.

Me drejtimin e regjisoreve feministe Zana Hoxha dhe Maja Miti?, kjo shfaqje do të performohet nga Ansambli i Artpolis me aktorë/e nga Kosova dhe nga Serbia, duke përdorur dy gjuhë, shqip dhe serbisht.