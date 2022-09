Greva e punëtorëve në sektorin publik, Thesari në pritje të konfirmimit të listave të pagave

Ende nuk dihet se kur do të ekzekutohen pagat për punëtorët e institucioneve publike, të cilët janë grevë që nga 25 gushti.

Qeveria e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informacion. Kurse, zyrtarë në Thesarin e Kosovës thonë se janë në pritje të konfirmimit të listave të pagave.

Thesari i Kosovës është institucion që menaxhon dhe bën ekzekutimin e pagave.

Nysret Koca, zëvendësdrejtor i përgjithshëm për kontabilitet, raportim dhe monitorim në Thesarin e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se gjatë ditës (1 shtator) nuk ka pranuar ndonjë konfirmim të listave nga organizatat buxhetore për ekzekutim të pagave.

“Jemi në pritje. Më 31 gusht kemi pranuar konfirmimin e [disa] listave për paga dhe i kemi ekzekutuar”, tha ai.

Thesari i Kosovës për çdo muaj dërgon listat e pagave tek organizatat buxhetore për të konfirmuar ndonjë ndryshim eventual.

“Ky është një proces i rregullt mujor dhe në fund të muajit finalizohet lista pasi të jetë konfirmuar nga organizata buxhetore përmes sistemit të pagave”, deklaroi Koca për REL.

Nga fundi i muajit gusht, në grevë janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, shërbyesit civilë në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike nga rritja e çmimeve të konsumit. Ata kërkojnë 100 euro në muaj deri në miratimin e Projektligjit për paga.

Ekzekutivi, më 31 gusht ka bërë ekzekutim të pjesshëm të pagave për këtë muaj.

Pagat për muajin gusht janë ekzekutuar për punonjësit e Policisë së Kosovës, ata të sistemit të drejtësisë dhe të ministrive.

Ministri i Financave, Hekuran Murati, më 31 gusht ka bërë të ditur se ekzekutimi i pjesshëm i pagave është bërë për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit.

Ndërkaq, dy ditë më herët, ai ka thënë se punëtorët e sektorit publik që janë në grevë, nuk do të marrin pagë të plotë nga Qeveria e Kosovës.

“Për 5 ditë pune i bie rreth 90 euro minus këtë muaj [në pagë]”, ka thënë Murati më 29 gusht, gjatë një konference për media.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se sindikalistët që janë në grevë nuk mund të paguhen “për punën që nuk e bëjnë”.

“Njerëzit duhet të paguhen për punën që e bëjnë sipas meritës. Kjo është, jo vetëm një çështje e ligjit, jo e Qeverisë, por është një çështje e arsyes së shëndoshë njerëzore. Secili prej nesh jemi punëtorë, nuk jemi pronarë, paguhemi për punën”, tha Kurti gjatë një ngjarjeje në Gjakovë, në ditën e përurimit të abetares së përbashkët Kosovë-Shqipëri.

Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në zyrën për informim të Qeverisë së Kosovës dhe në Ministrinë e Financave dhe ka pyetur se kur dhe si do të ekzekutohen mjetet për punëtorët që janë në grevë, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë përgjigjeje.

Mosekzekutimi i pagave për punonjësit tjerë që janë në grevë, po konsiderohet joligjor dhe vendim që mund të radikalizojë formën e grevës.

Shërbyesit civilë në disa komuna të Kosovës i janë bashkuar grevës së organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK).

Komuna e Prishtinës dhe Malishevës janë disa nga komunat që janë në grevë.

Në këto komuna janë ofruar vetëm shërbimet emergjente, siç është lëshimi i ndonjë dokumenti për qytetarët që kanë caktuar termin për vizë në ndonjë ambasadë, si dhe në rast të ndonjë dokumenti që kërkohet për raste të sëmundjes.

Kryetarët e sindikatave të këtyre dy komunave, Ahmet Gashi nga Komuna e Prishtinës dhe Azem Gashi nga Komuna e Malishevës, treguan se pagat nuk kanë dalë në llogaritë e punëtorëve, madje as për punonjësit që kanë punuar në rastet emergjente.

Që të dy u shprehën se punonjësit janë të pakënaqur dhe kjo i ka revoltuar edhe më shumë ata.

“Jemi duke u konsultuar me Këshillin grevist të BSPK-së, të shikojmë se çfarë masash tjera do të ndërmarrim në lidhje me veprimin që ka marrë Qeveria”, tha Gashi nga Komuna e Prishtinës.

Pas vendimit të Qeverisë, punonjësit e Komunës së Malishevës, po kërkojnë që të “ndërpriten edhe rastet emergjente dhe të mbyllet komuna”.

Pagat nuk janë ekzekutuar as për mësimdhënësit, pavarësisht a janë në grevë apo jo. Mësimdhënësit e shkollës fillore ” Xhemail Mustafa” në Prishtinë janë në grevë dhe nuk i kanë marrë pagat.

Kurse, Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Ali Sokoli” , në Prishtinë, e ka filluar vitin e ri shkollor duke zhvilluar mësimin në klasa, pasi mësimdhënësit e kësaj shkolle nuk i janë bashkuar grevës.

Pavarësisht kësaj, drejtori i kësaj shkolle, Flamur Bujupi, tha për Radion Evropa e Lirë, se më 31 gusht dhe 1 shtator, nuk janë ekzekutuar pagat e punëtorëve.

Pikërisht, për shkak të mosekzekutimit të pagave, më 1 shtator, Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (SBASHK), ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Prishtinë kundër ministrit të Financave, Hekuran Murati.

Për shkak të grevës, në Kosovë më 1 shtator nuk ka nisur viti i ri shkollor 2022/2023, pavarësisht se Ministria e Arsimit, Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit ka deklaruar se janë bërë të gjitha përgatitjet për një gjë të tillë. /rel/