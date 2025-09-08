26.5 C
Prizren
E hënë, 8 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Gruaja në Rahovec denoncon burrin për dhunë psikologjike – arrestohet i dehur

By admin

Një rast i dhunës në familje është raportuar herët në mëngjesin e sotëm në Rahovec, ku një grua ka denoncuar bashkëshortin e saj për ushtrim dhune të vazhdueshme.

Sinjali mëson se ngjarja ka ndodhur më 8 shtator, rreth orës 03:30, në rrugën “Asllan Kleqka”, ku viktima K. K rreth 38-vjeçare ka njoftuar policinë për dhunë në familje nga bashkëshorti i saj, A. Kleqka rreth 48-vjeçar.

Patrulla policore ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka shoqëruar të dyshuarin në stacionin policor. Pas testimit me alkooltest, ai ka rezultuar me 1.08 ‰ alkool në gjak.

Sipas viktimës, dhuna ka qenë e vazhdueshme në formë psikologjike, megjithatë ajo nuk ka pasur lëndime të dukshme dhe ka refuzuar tretman mjekësor.

Me urdhër të Prokurorit kujdestar, rasti është iniciuar si “Dhuna në familje”, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Si u rishkrua “Lahuta e Malcisë”, në vitin 1986, u kopjuan me shkrim dore 30 këngët e veprës të ndaluara nga komunizmi
Next article
Suhareka bëhet kryeqendra e teatrit për pesë net me radhë

Më Shumë

Sport

Valentin Serebe rrëmben çmimin ‘Ylli i Javës’

Federata e Futbollit të Kosovës dhe sponsori i Superligës, Albi Mall, vazhdojnë të ndajnë çmimin “Ylli i Javës”. Ky çmim, për javën e tretë në...
Lajme

Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Në fshatin Mleqan të Malishevës, familja Gashi ka marrë sot çelësat e shtëpisë së re, dhuratë nga Shoqata humanitare “Bereqeti”. Ceremonia e dorëzimit u...

Babë e bir përfundojnë në pranga, pas konfliktit në Rahovec

Hasani për votën e PDK-së pro Bashës: Ra në kurth, gabimi më i rëndë politik është ky

Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Malishevë: Rritet subvencioni për fermerët e qumështit

Vetaksident në Duhël të Suharekës, vetura përfundon e rrokullisur

Yll Limani më në fund publikon versionin e tij të këngës “Po të pres te shadërvani”

Dyshohet se u godit në kokë nga vinçi, humb jetën në vendin e punës 35-vjeçari në Mushtisht

Kryetari Latifi pret në takim Feride Rushitin

Vendoset gurthemeli i stadiumit të ri në Suharekë

Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne