Gruaja ther me thikë burrin me të cilin bashkëjeton në Prizren, dërgohet në gjendje të rëndë në spital

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmë në rrugën ‘Vëllezërit Frashëri’ në Prizren, ku një grua dyshohet se ka therur me thikë burrin me të cilin bashkëjeton tash e një kohë.

Burimet e Gazetës Sinjali brenda Emergjencës së Spitalit Rajonal të Prizrenit kanë bërë me dije se një 36-vjeçar është dërguar atje në gjendje të rëndë, si pasojë e lëndimeve që kishte marrë nga therja me thikë.

Pas intervenimit të mjekëve, gjendja shëndetësore e viktimës është stabilizuar dhe i njëjti ndodhet jashtë rrezikut për jetë, ani pse po vazhdon trajtimin në spital si pasojë e asaj që thika dyshohet t’i ketë depërtuar deri në mushkëri.

Stafi shëndetësor ka njoftuar Policinë lidhur me rastin, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë marrë deklaratën e viktimës. I njëjti ka bërë me dije se pas një mosmarrëveshje me partneren e tij, kjo e fundit e ka therur me thikë.

E dyshuara është arrestuar nga Policia në shtëpinë ku ka ndodhur ngjarja dhe e njëjta është shoqëruar në stacion policor për intervistim.

Pas përfundimit të procedurave policore, Prokurori i Shtetit ka nxjerrë aktvendim që 31-vjeçares t’i caktohet masa e ndalimit në kohëzgjatje prej 48 orësh dhe e njëjta do të hetohet nën dyshimet për kryerjen e dy veprave penale ‘Lëndim i rëndë trupor’ dhe ‘Dhunë në familje’.