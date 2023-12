Skënder Berisha

Këtu këndojnë shekujt

Nëpër gurgullimë flasin

Me mua me ty

Me të tjerët

Këtu lahen sytë

Dhe shërohen

Ejani përditë

Ejani

Dëgjoni zhurmërimën e vrushkujve

Që trokojnë si trokashka

Si patkonjtë e gjogut të bardhë

Me se ta shuaj etjen Drini

Thatë kur merr

Ai pi e pi

Te unë

Tash dimërisht më këndon

Se kështu e ka zakon

Palca ime e gurit

Rron rron rron

21 dhjetor 2023