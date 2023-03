Haaland fiton 426 mijë euro në javë, City dëshiron t’ia rinovojë kontratën dhe ta bëjë lojtarin më të paguar në Angli

Manchester City dëshiron ta bëjë sulmuesin e tij Erling Haaland lojtarin më të paguar në Premier League duke i dhënë atij një pagë prej 568 mijë euro në javë, raportoi The Sun.

Norvegjezi, i cili shënoi 42 gola në 37 paraqitje këtë sezon, aktualisht fiton 375 mijë paund, ose rreth 426 mijë euro, sipas anglezëve.

Sun pretendon se bashkëlojtari i tij Kevin De Bruyne dhe portieri i Manchester United, David de Gea kanë të njëjtën pagë. Por City tani dëshiron që ta rrisë pagën e tij në gjysmë milioni funte në javë, që është 568 mijë euro, pasi pronarët e pasur të klubit të Mançesterit duan ta mbajnë Haaland që të mos e marrë Real Madridi.

Kontrata aktuale e Haaland me Manchester Cityn është deri në vitin 2027. Ai do të zgjaste bashkëpunimin me Cityn deri në vitin 2028. Sipas Transfermarkt, golashënuesi norvegjez kap vlerën e 170 milionë eurove. Ai erdhi në City pasi anglezët aktivizuan klauzolën e tij të blerjes prej 60 milionë eurosh, të cilën e kishte në Borussia Dortmund.