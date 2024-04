Habit këngëtari: Alienët më kërkojnë të bëhem lajmëtari i tyre!

Robbie Williams mendon se alienët po përpiqen të dërgojnë mesazhe përmes tij sepse ai është i famshëm. Këngëtari 50-vjeçar beson se alienët duan që ai të përdorë yjet e tij për t’u treguar të gjithëve për ta.

Fansi i Port Vale, Robbie thotë se ka përjetuar disa takime të çuditshme në të kaluarën. Një herë ai tha se pa një UFO aq afër sa mund ta kishte goditur atë me “një top tenisi”.

Një herë tjetër, kur ai po shkruante një këngë të quajtur Arizona për alienët, një “top ari drite” u shfaq në studio ndërsa muzika e tij ishte e ndezur. Robbie beson se qeniet jashtëtokësore vazhdojnë të vijnë tek ai, sepse ata e dinë se ai mund të përhapë fjalën për to për shkak të statusit të tij.

Ai tha: “Unë ndonjëherë mendoj dhe përpiqem të ndaj narcisizmin dhe egon, shumë herë pa sukses, por ka shumë teori të ndryshme që ne të gjithë kemi të bëjmë me këto gjëra. Shpesh pyes veten nëse ndodh kjo për shkak të platformës sime publike.”

Ylli i lindur në Stoke-on Trent jeton në Beverly Hills me gruan e tij Ayda Field dhe katër fëmijët e tyre Teddy, Charlie, Coco dhe Beau. Ai beson se qyteti është një pikë e nxehtë për vizitorët e huaj, thotë Mirror.

Ai tregoi një histori drithëruese dukethënë se pa një UFO ndërsa luante këngën e tij “Arizona” në vitin 2008: “Sapo kisha shkruar një këngë të quajtur Arizona që ka të bëjë me kontaktin me alienët dhe unë po e luaja atë. Unë qëndrova në ballkon dhe ishte një top i madh me dritë ari që u shfaq, menduam se ishte Venusi ose Marsi apo diçka tjetër. Pastaj kënga ndalon së luajturi dhe ai zhduket. Por më pas vendosëm sërish Arizonën dhe topi u kthye përsëri. Ka ndodhur katër herë. Pas kësaj filloi një stuhi masive elektrike dhe këto dy topa të mëdhenj masivë drite filluan të kërcejnë në qiell. Ishte si një shfaqje e plotë me dritë për rreth një orë.”, thotë këngëtari./dritare.net

Marketing