Hailey Bieber; unaza e re kushton më shumë se 1 milion dollarë!

Unaza e re e martesës së Hailey Bieber ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Dyshja u betuan në Hawaii ndërsa përgatiten të mirëpresin fëmijën e tyre të parë.

Hailey së fundmi zbuloi se ishte shtatzënë, duke postuar foto të barkut të saj të rrumbullakosur. Pas postimit të fotove nga ceremonia e betimit të tyre në ishuj, u vu re se unaza në formë ovale e Hailey Solow & Co, prej 400 000 dollarësh, po mbahet në gishtin e vogël, ndërsa një unazë më e kushtueshme e mban në qendër.

Unaza e re mund të vlejë më shumë se 1 milion dollarë. Unaza e re është pothuajse identike me unazën e saj të propozimit për sa i përket vendosjes me katër këmbë, një stil që Hailey e adhuron, megjithëse diamanti i zgjatur me prerje ovale është dukshëm më i madh në afërsisht 18 karat.Hailey Bieber dhe Justin Bieber janë të martuar që nga viti 2018. “Ata janë të gëzuar dhe kaq mirënjohës që po zgjerojnë familjen e tyre”, tha një burim për US Weekly.

“Ishte gjithçka që u nevojitej. Hailey po ndihet shumë mirë. Ajo është shtrirë e qetë dhe përpiqet të mos e teprojë me angazhimet e saj në punë”.

