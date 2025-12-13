5.5 C
Hajdar Beqa: Prizreni si çdo herë po bashkohet fuqishëm rreth vizionit për ndryshim

By admin

Kandidati për deputet nga radhët e PDK-së, Hajdar Beqa, ka deklaruar se në Prizren po vërehet një mobilizim i madh qytetar në mbështetje të vizionit për ndryshim.

Ai tha se qyteti historik po bashkohet fuqishëm rreth Partisë Demokratike të Kosovës, duke shprehur përkrahje si për kandidaturën e tij për deputet, ashtu edhe për Bedri Hamzën si kryeministër në ardhje.

Liria e mbyll vitin me fitore ndaj Drinit të Bardhë
Haradinaj takohet me Kilajn pas lirimit nga Haga: I urova kthimin e tij në shtëpi

