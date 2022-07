Hajdari për rritjen e çmimeve: Po analizojmë se cilën masë do ta marrim

Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari ka thënë se po shqyrtohet mundësia që edhe produkteve bazë t’u vihet çmimi tavan njejtë siç ndodhi me derivatet e naftës.

Ajo ka thënë se janë dy grupe punues, ku njëri nga ta është formuar tani e që i hap rrugë anës ligjore për vendime rreth rritjes së çmimeve.

“Siç ju njoftova pas koncept-dokumentit ne tani e kemi krijuar grupin e dytë punues për masën e dytë ligjore për produktet eseciale. Grupi do të analizojë se cilën masë do ta marrim, a do të shkojmë me çmim tavan apo do ta zvogëlojmë marzhën dhe kjo shumë shpejt do të vendoset.