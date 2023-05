Këngëtarja dhe aktorja e njohur amerikane Halle Bailey ka zgjedhur një fustan nga Valdrin Sahiti për një nga daljet e saj, saktësisht për premierën e filmit “The Little Mermaid”.

Filmi i shumëpritur do të lansohet me datë 25 të këtij muaji, dhe aktoren e njohur do ta gjeni në rolin e Arielit.