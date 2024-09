Hapet zyrtarisht ‘Hardh Fest’

Sot në Rahovec ka filluar Festivali i Vjeljes së Rrushit – Hardh Fest me moton “Për kokërr të qejfit”.

Edhe ky vit do të festohet me traditën e përpunimit të rrushit me aktivitete të shumta, me muzikë, me degustim verërash dhe me shumë surpriza të tjera deri më 8 shtator.

Ministri i Bujqësisë, Faton Peci, së bashku me kryetarin e komunës së Rahovecit, Smaj Latifi, dhe zyrtarë të tjerë, kanë bërë prerjen ceremoniale të kalaveshit të rrushit në kuadër të këtij festivali.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka ftuar qytetarët e Kosovës, bashkëkombësit tanë kudo që janë e shtetasit e huaj, të mos e humbasin rastin, të vijnë dhe të përjetojnë Festivalin e Vjeljes së Rrushit.

Për këto tri ditë qytetarët do të kenë rastin të shijojnë verërat autentike lokale nga kantinat më të njohura, gjithashtu do të ketë muzikë live dhe performanca artistike.

Po ashtu do të ketë gara dhe aktivitete për të gjitha grupmoshat.

Në kuadër të këtij festivali vizitorët do të mund të zbulojnë traditat e lashta dhe mënyrat e përpunimit të rrushit.