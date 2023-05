Haradinaj kërkon rritje të pagave në sektorin publik: Pas liberalizimit të vizave, do të humbim shumë profesionistë

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në seancën e Kuvendit të enjten i ka bërë thirrje Qeverisë për rishikim të buxhetit.

Para deputetëve, Haradinaj ka thënë se vitin e kaluar nuk është implementuar 17 për qind e buxhetit, ndërsa edhe këtë vit dinamika është afërsisht e njëjtë.

Sipas tij, i vetmi zhvillim i mirë e ndoshta edhe më i mirë se që ka nevojë Kosova janë mallrat dhe shërbimet, “pra është rritur luksi pushtetar”.

Ndaj, ai ka kërkuar nga ekzekutivi që t’i rrisë pagat për të gjithë të punësuarit në sektorin publik.

“I kërkoj Qeverisë që në situatën në të cilën jemi sot t’i përmbushë detyrat e veta ndaj të punësuarve në sektorin publik. Deri në qershor kërkoj që të rritet buxheti për paga. Jo vetëm për një kategori, por për të gjithë”, është shprehur Haradinaj.

I pari i AAK-së tutje ka deklaruar se nëse nuk ndodh kjo, atëherë pas 1 janarit 2024 kur pritet të ndodh liberalizimi i vizave, Kosova do të humbë shumë profesionistë.

“Pse është kaq me rëndësi me ndodh kjo në qershor? Më 1 janar 2024 e kemi liberalizimin e vizave dhe nëse ne vazhdojmë me këtë fjetjen tonë, do të humbim shumë profesionistë edhe nga sektori publik. Mos lejoni që buxheti të mos implementohet e pagat të mos rriten. Nëse s’keni vizion më shumë të paktën mos i dëmtoni të punësuarit në sektorin publik”.

“Çmimi i energjisë elektrike është rritur dy herë, po ashtu është rritur edhe kostoja e jetesës në përgjithësi, çmimi i tatimit në pronë po ashtu. Si ka mundësi mos me u rritë pagat? Cila logjikë e shpjegon këtë? Paga 600 euro dikur sot e ka vlerën 400. Ne si AAK do të ju përkrahim në rishikim të buxhetit. Bëni kujdes që të rriten pagat. Nëse shkojmë me këtë trend, deri më 1 janar juve do të ju faturohet edhe një tragjedi e re”, ka përfunduar Haradinaj. /Telegrafi/