Kandidati për kryeministër i koalicionit AAK-NISMA, Ramush Haradinaj ka takuar e banorët e fshatit Krushë e Madhe.

“Krusha e Madhe sonte vërtetë ishte e madhe! Me përkrahjen masive të krushjanëve fisnikë, do të jemi edhe më të vendosur ta realizojmë vizionin për një Kosovë të fortë, anëtare të NATO-s dhe me zhvillim të fuqishëm ekonomik”, ka shkruar Haradinaj.

Marketing