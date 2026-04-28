Në akademinë përkujtimore kushtuar Naser Shalës, u nderua jeta dhe vepra e tij si një nga luftëtarët e orëve të para të përpjekjeve për liri.
Kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj theksoi se Naser Shala ishte gjithmonë i gatshëm për sakrificë sa herë që e kërkoi atdheu. Ai u kujtua si pjesë e një brezi luftëtarësh që e kuptuan herët se liria kërkon përkushtim, vendosmëri dhe qëndrueshmëri.
“Sot nderojmë kujtimin për Naser Shalën në njëvjetorin e ndarjes së tij nga jeta. Ai ishte nga ata që nuk u zmbrapsën kurrë para përgjegjësisë. Për bashkëluftëtarët u bë shtyllë e organizimit, duke dhënë kontribut të pazëvendësueshëm në ditët më të rënda të luftës për liri,” u shpreh Haradinaj.
Ai shtoi se Naser Shala nuk e përjetoi luftën vetëm në vijat e frontit, por edhe përmes një dhimbjeje të madhe personale, pasi përjetoi masakrimin e familjes së tij. Megjithatë, sipas Haradinajt, ai nuk u thye, por e ktheu dhimbjen në forcë dhe vendosmëri për ta vazhduar rrugën deri në fund.
“Edhe në periudhën e shtetndërtimit, Naseri mbeti i njëjtë, i drejtë, i palëkundur dhe i përkushtuar ndaj vendit,” theksoi ai.
Në fund, Haradinaj e përshkroi atë si një burrë të rrallë që jetoi me nder dhe u largua me dinjitet, duke shtuar se emri i tij do të mbetet pjesë e historisë dhe kujtesës kolektive.
“Lavdi jetës dhe veprës së Naser Shalës.”
