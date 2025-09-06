27.8 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Haradinaj: Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport

By admin

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj është goxha aktiv në jetën sportive.

Edhe sot, ai ka ndarë me publikun copëza të aktivitetit të tij sportiv në Prizren.

Në një postim në Facebook, Haradinaj tha se Prizreni i bashkoi sot shumë qytetarë përmes sportit.

“Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport”, ka shkruar politikani.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi
Next article
SBAShK-u i shqetësuar për mungesën e librave – nuk përjashton grevat

Më Shumë

Kulture

Adifete Shiti: Poezia për mua është zemra që flet në heshtje

Në një botë ku fjala shpesh humbet mes zhurmës, Adifete Shiti e ka zgjedhur poezinë si udhërrëfyes të shpirtit dhe si mjet për të...
Sport

Altin Merlaku vendos gjithçka – Dukagjini ngjitet, Malisheva pa fitore

Dukagjini ka marrë një fitore të rëndësishme në udhëtim, duke mposhtur Malishevën me rezultat minimal 1-0 në kuadër të javë së tretë. Pjesa e parë...

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

Ndalohet shtetasi i Kosovës në Morinë, po kërkohej nga Gjermania për “mashtrim”

Alishani: Vetëvendosje synon rikthimin e Prizrenit

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

Të shtënat me armë në aheng familjar, paraburgim për tre të dyshuarit në Prizren

Subvencionimi i teksteve shkollore vazhdon, prindërit të pakënaqur

Malishevë: Rritet subvencioni për fermerët e qumështit

Bashkimi nis përgatitjet me fitore ndaj Podgoricës

Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

Me kërkesë të avokatit ndërpritet gjykimi në rastin “Kobra”

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Lamtumirë mjeshtër!

Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne