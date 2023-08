‘Hardh Fest’ prej nesër gërsheton vreshtarinë me muzikën

Fillimi i shtatorit në Rahovec do të nisë me festivalin “Hardh Fest”, i cili gërsheton muzikën rok me vreshtarinë, në qytetin që njihet për prodhimin e rrushit. Sivjet me moton “Muzikën, Pijen e shoqninë i ki n’Hardh Fest”, ky festival do të sjellë emra të njohur të muzikës.

Lajm përbën fakti që sivjet në skenë do të ngjitet grupi “DSL Dire Straits Legacy”, të cilët do të festojnë muzikën e Dire Stairs, që kanë shitur mbi 120 milionë albume në mbarë botën.

“Baza e festivalit është vreshtaria, rrushi. Në pikësynim kryesor është vreshtari, pas asaj vazhdojnë aktivitetet tjera e përfundojmë me koncerte. Është festivali që sjellë më së shumti vizitorë në Rahovec”, ka thënë Agron Sokoli, drejtori i festivalit “Hardh Fest” për programin “Mirëmëngjesi Kosovë” të RTK-së.

Vitin e kaluar organizatorët kanë konfirmuar se ka pasur pjesëmarrje prej 100 mijë vizitorëve. Sivjet numri pritet të jetë edhe më i lartë ku në program janë grupe e artistët si Jericho, ‘Asgjë sikur dielli’, ‘Offchestra’, ‘Grupi Na’, Renis Gjoka dhe band, Xuxi dhe band, DJ Enndzi, ‘Black Storm’.