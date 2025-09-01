28.8 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Hasani e Balje dakordohen për qëndrime të përbashkëta në Kuvend

By admin

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Nait Hasani, ka zhvilluar sot një takim me deputeten Duda Balje.

Sipas fotografisë që ka siguruar “Epoka e re”, të dy deputetët janë parë në një atmosferë të mirë gjatë dhe pas takimit.

Burime të gazetës bëjnë të ditur se Hasani dhe Balje janë dakorduar për një sërë çështjesh që lidhen me funksionimin e Kuvendit, përfshirë edhe qëndrimin e tyre kundër zgjedhjes së kryeparlamentarit.

Nga ajo që shihet, deputetët pritet të mbajnë një front të përbashkët opozitar, duke kundërshtuar çdo propozim të ardhur nga Vetëvendosje, përfshirë edhe në rast se kjo parti do të nominojë kandidatin e saj për kryeministër.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?H ABI PLATINUM BANESA ME RERIDENCE PAPUOE! LLILFL S'KE NEVOJE PER KP?CE E KERR, VESH PAPUQET EDHE DEL. DESTINACIONET BRENDA B: !...·. ??? POLICIA 20 METRA SPITALI 50 METRA SHKOLLA 100 METRA ABI ARSHIA 200 METRA FURRA 10 METRA Prizrenit. ne zemer t? qytetit?"?

Previous article
Prizreni gati për goditje të mëdha në merkato

Më Shumë

Fokus

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Me rastin e 27-vjetorit të Epopesë së Vërrinit, sot në Prizren u zhvilluan homazhe në nderim të dëshmorëve dhe heronjve të kombit. Nënkryetari i Komunës...
Kulture

Drejtori i QRTK-së në Prizren, Samir Hoxha, viziton ekspozitën e Autostrada Biennale

Bashkëthemuesit e Autostrada Biennale, Leutrim Fishekqiu dhe Vatra Abrashi, mirëpritën në ekspozitën e edicionit të pestë të Bienales Drejtorin e Qendrës Rajonale për Trashëgimi...

MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Altin Merlaku vendos gjithçka – Dukagjini ngjitet, Malisheva pa fitore

Malisheva nderon Lion Krasniqin, kampion i Gjermanisë në kikboks

Vetaksident i rëndë në Prizren, tre të lënduar

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Fidan Husmanit

Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Albulena Balaj-Halimaj kandidon për kryetare të Prizrenit: Po hyj në garë për të qenë zëri i atyre që s’u dëgjuan kurrë

Sot fillon viti i ri shkollor

Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Rahovec/ I jepet lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Afrim Malsori(Video)

Zafir Berisha rikujton Betejën e Vërrinit

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne