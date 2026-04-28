22 C
Prizren
E martë, 28 Prill, 2026
Kulture

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

By admin

Më 1, 2 dhe 3 maj,në Gjonaj të Hasit, do të mbahet festivali “Hasi Jehon”.

Ky aktivitet tradicional mbledh ansamble, shoqëri kulturo-artistike dhe grupe nga të gjitha trevat shqiptare, duke krijuar një hapësirë të përbashkët për prezantimin dhe ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore kombëtare.

Festivali sjell në skenë larminë e folklorit shqiptar përmes valleve burimore, këngëve popullore dhe interpretimit të instrumenteve tradicionale, të cilat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të identitetit kulturor.

Krahas performancave artistike, publiku do të ketë mundësi të njihet nga afër edhe me kostumet tradicionale, lojërat popullore si dhe ritet e ceremonitë që pasqyrojnë historinë dhe jetën shoqërore ndër breza.

“Hasi Jehon” konsiderohet një ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore në rajon, duke luajtur rol kyç në ruajtjen dhe promovimin e vlerave autentike shqiptare. Përmes këtij festivali, organizatorët synojnë jo vetëm të mbajnë gjallë traditën, por edhe ta përcjellin atë te gjeneratat e reja, duke forcuar lidhjen me rrënjët dhe identitetin kombëtar.

Pritet që edicioni i sivjetshëm të tërheqë një numër të madh vizitorësh dhe artdashësish, duke e kthyer Gjonajn në një pikë takimi të kulturës, ritmit dhe ngjyrave të folklorit shqiptar.

Haradinaj: Naseri, luftëtar i orëve të para dhe simbol i luftës për liri
OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

Nesër ditë zie në Kosovë për vdekjen e Rexhep Qosjes

Në nderim të jetës dhe veprës së akademik Rexhep Qosjës, dita e nesërme është shpallur si ditë zie shtetërore në Republikën e Kosovës. Kështu ka...
Hyn në fazën finale renovimi i Qendrës Sportive "Sezai Surroi" në Prizren

Punimet për renovimin e plotë të Qendrës Sportive “Sezai Surroi” në Prizren kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa aktualisht po punohet në rregullimin e...

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj paradës ushtarake turke në Prizren

Vazhdojnë punimet për hapjen e kanalit të vaditjes në Caparc

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve

Arrestohen dy persona në Prizren, iu gjet kokainë, para e armë

“Zëri që nuk u dëgjua kurrë” promovohet në Prizren

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

Drini i Bardhë lëshon pikë në Gjonaj, mposhtet nga Arbëria

KBF Bashkimi, katër herë radhazi kampion i Kosovës

DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Në Suharekë përkujtohet atdhetari Fadil Vata

Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18

Policia në Prizren hap dyert për nxënësit, ligjërohet për sigurinë në trafik

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu ligjëron në Akademinë Ndërkombëtare të FBI-së

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

