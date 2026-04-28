`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

Më 1, 2 dhe 3 maj,në Gjonaj të Hasit, do të mbahet festivali “Hasi Jehon”.
Ky aktivitet tradicional mbledh ansamble, shoqëri kulturo-artistike dhe grupe nga të gjitha trevat shqiptare, duke krijuar një hapësirë të përbashkët për prezantimin dhe ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore kombëtare.
Festivali sjell në skenë larminë e folklorit shqiptar përmes valleve burimore, këngëve popullore dhe interpretimit të instrumenteve tradicionale, të cilat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të identitetit kulturor.
Krahas performancave artistike, publiku do të ketë mundësi të njihet nga afër edhe me kostumet tradicionale, lojërat popullore si dhe ritet e ceremonitë që pasqyrojnë historinë dhe jetën shoqërore ndër breza.
“Hasi Jehon” konsiderohet një ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore në rajon, duke luajtur rol kyç në ruajtjen dhe promovimin e vlerave autentike shqiptare. Përmes këtij festivali, organizatorët synojnë jo vetëm të mbajnë gjallë traditën, por edhe ta përcjellin atë te gjeneratat e reja, duke forcuar lidhjen me rrënjët dhe identitetin kombëtar.
Pritet që edicioni i sivjetshëm të tërheqë një numër të madh vizitorësh dhe artdashësish, duke e kthyer Gjonajn në një pikë takimi të kulturës, ritmit dhe ngjyrave të folklorit shqiptar.
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren