Haskuka e Bushrani vizituan projektet e realizuara në lagjen “Dardania”

Kryetari i Komunës së Prizrenit prof.dr. Mytaher Haskuka, së bashku me kandidaten për asambliste Mimoza Bushrani, vizituan dhe shikuan nga afër projektet e realizuara gjatë këtij mandati në lagjen “Dardania”.

Në fillim ata vizituan shkollën “Nazim Kokollari- Budakova”, tek e cila është ndërtuar çerdhja publike e lagjes “Dardania” dhe në këtë shkollë është duke u bërë renovimi i tërësishëm i sallës së edukatës fizike. Në infrastrukturë, është bërë shtrimi i rrugëve me kubëza betoni, me sipërfaqe 7440m2, rehabilitimi i kanalizimeve me gjatësi 698m, ndërrimi i gypave të ujësjellësit me gjatësi 120m, ndërtimi i rezervuarit të ujit dhe vendosja e pompave.

Po ashtu është duke u punuar në Shtepinë Rezidenciale për të Moshuar, e cila do të ofrojë qëndrim tërëditor për 30 të moshuar, me të gjitha kushtet e nevojshme dhe të parapara me standardet për ofrimin e shërbimeve sociale dhe do të funksionalizohet shumë shpejt.

Pastaj, ata ishin në vizitë tek Shtëpia e Komunitetit për Persona me Nevoja të Veçanta, e cila u përurua në muajin mars.

Kjo shtëpi, e ndërtuar për herë të parë në komunën e Prizrenit, tanimë ka një ambient familjar me banorët e saj, ku ofrohen shërbime të standardeve të larta dhe ka kapacitet për përkujdesjen e 14 personave për 24 orë.

Me këto projekte të realizuara në lagjen “Dardania” dhe gjithë lagjet e Prizrenit, Lëvizja VETËVENDOSJE! dhe kryetari Haskuka kanë dëshmuar se janë të denjë për të qeverisur dhe për të vazhduar edhe +4 vite në shërbim të qytetarëve.