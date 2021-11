Haskuka: Korisha i tha po, fitores së 14 nëntorit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka së bashku me deputetët Artan Abrashi dhe Arbër Rexhaj, mbajtën tubim me banorët në shkollën “Dëshmorët e Kabashit” në Korishë.

Ata falënderuan banorët e Korishës dhe gjithë Kabashit për vullnetin e tyre dhe përkrahjen e dhënë më 17 tetor.

“Ky entuziazëm i madh i qytetarëve na motivon edhe më shumë të angazhohemi dhe të punojmë ditë e natë. Po ashtu theksuam investimet dhe projektet që kemi përfunduar në Korishë dhe në gjithë Kabashin dhe u zotova se në mandatin e dytë do t’i dyfishojmë ato.

Siç e kanë parë qytetarët, këto ditë, kundërshtarët tanë janë bërë bashkë që ta ndalin zhvillimin e Prizrenit. Ndërsa, ne kemi përkrahjen dhe angazhimin qytetar dhe do t’u dalim përballë e do t’i mundim më 14 nëntor. Bashkë me qytetarët e Prizrenit, me besë e për progres. Bashkë me besim e për zhvillim. Bashkë për punësim

e mirëqenie”, ka thënë Haskuka.