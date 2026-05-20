Haskuka: Parku i Biznesit në Prizren me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe politik në vend

Ish-kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një takim me ministren në detyrë Mimoza Kusari-Lila, ku kanë diskutuar për zhvillimet ekonomike dhe politike në vend, me theks të veçantë për Parkun e Biznesit në Prizren.
“Parku i Biznesit është parku më i madh prodhues në Kosovë, me një sipërfaqe prej 80 hektarësh. Ai theksoi se gjatë mandatit të tij janë realizuar investime në infrastrukturë, duke e bërë parkun të gatshëm për funksionalizim dhe për t’u shërbyer bizneseve që nga viti 2021”, shkruan Haskuka në Facebook.
Ai bëri të ditur se gjatë takimit me Kusari-Lilën kanë diskutuar në detaje për mënyrat dhe hapat konkretë që mund të ndërmerren nga Qeveria për ta vënë në funksion Parkun e Biznesit.
