Haxhi Avdyli- AAK-së: A jeni në koordinim me Listën Serbe për mocionin e mosbesimit?

Deputeti i “Guxo”, Haxhi Avdyli, ka folur në lidhje me mocionin e mosbesmit iniciuar nga kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj.

Ai ka pyetur Shefin e Grupit të AAK-së, Besnik Tahiri, nëse të njëjtit janë në koordinim Listën Serbe për këtë mocion mosbesimi të Qeverisë.

“Kolegu nga AAK-ja, Ramush Haradinaj, ka kërkuar mocion mosbesimi për qeverinë Kurti.E kam një pyetje, a keni kontaktu me Listën Serbe dhe po më intereson se me kë keni kontaktu se shefi i tyre është Vuçiqi. A keni shku me bisedu, me ja ba qefin Vuçiqit. Me kë jeni në kontakt me Vuçiqin apo Radojiçiqin sepse koordinimi juaj asnjëherë nuk ka marrë fund. Ju për hir të pushtetit e rrezikoni edhe shtetin. Ju për pushtet bëni gjithçka, mos e lëshoni kaq poshtë” tha Haxhi Avdyli në fjalën e tij.

Pas kësaj, ka ardhur reagimi i Besnik Tahirit.

“Reagimi i doktor Haxhisë për keqaardhje.Punën e zgjedhjeve e ka kry dje presidentja Osmani me Vuçiqin dhe përfaqësuesit ndërkombëtarë. Mundohesh me than diçka dhe nuk thu kurgja” tha Tahiri në replikën e tij.

Avdyli mori sërish fjalën duke thënë se pyetja e vetme është a jeni në koordinim me Listën Serbe.

“Zoti Tahiri, thashë vetëm a jeni në koordinim me Listën Serbe të cilët i kanë shefat në Beograd. A jeni në koordnim me ata që sot i ngrit tytat në kufi të Kosovës” tha Avdyli.